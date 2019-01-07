Томос является лучшим стимулом работать дальше вместе - Геращенко

Ирина Геращенко отметила, что украинцы научились объединяться во время беды.

Вручение Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины является стимулом для всех нас работать дальше над исторической победой, которая должна объединять.

Так прокомментировала первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко это важное событие на своей странице в Facebook.

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“Это прекрасный стимул для всех нас, для власти, общества, и дальше вместе работать над следующей позитивной новостью, исторической победой, которая должна объединять. Общий успех, общая радость - сильнейший стимул идти дальше. Своим проевропейским, проукраинским путем”, - написала Геращенко.

Она отметила, что украинцы научились объединяться во время беды. Так было на Майдане, так было, когда началась война РФ против Украины.

“Не впервые мы объединились в радости. Православные, католики, мусульмане, верующие других конфессий, атеисты, те, кто верят в Перуна, и буддисты - все приветствуют Украину в эти дни с историческим событием. И радуются. Какое это счастье, когда страну объединяет радость и положительная, хорошая новость. Как остро нам этого не хватает”, - добавила вице-спикер.

Она также поздравила соотечественников с этим событием.

Как сообщал УНИАН, в Софийском соборе продолжается рождественская литургия, на которой демонстрируют томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

В совместной молитве также принимают участие президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, народные депутаты Украины, члены Кабинета министров Украины, украинская интеллигенция, капелланы и волонтеры.

6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сформированной территории Украины канонически автокефальной, самоуправляемую православную церковь.