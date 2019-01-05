В РПЦ прокомментировали подписание Томоса для Православной церкви Украины
Российская православная церковь (РПЦ) заявляет, что подписанием Томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".
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Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков, комментируя подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем Томос для Православной церкви Украины.
"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", - сказал он.
По словам Волкова, "подписание Томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию".
Как сообщал УНИАН, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
На Рождество в Софии Киевской состоится праздничное богослужение, где будет продемонстрирован Томос об автокефалии.