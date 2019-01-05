В РПЦ прокомментировали подписание Томоса для Православной церкви Украины

Там считают, что патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, подписав Томос для Украины.

Российская православная церковь (РПЦ) заявляет, что подписанием Томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".

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Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков, комментируя подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем Томос для Православной церкви Украины.

"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", - сказал он.

По словам Волкова, "подписание Томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию".

Как сообщал УНИАН, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

На Рождество в Софии Киевской состоится праздничное богослужение, где будет продемонстрирован Томос об автокефалии.