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Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса об автокефалии (фото)

09:15, 05 января 2019
Политика
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Украинская делегация приехала в Стамбул \ "Твиттер" Андрея Парубия

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Об этом в "Твиттере" сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. "Украинская делегация прибыла в Стамбул получать Томос Вселенского Патриарха об Автокефалии Православной Церкви в Украине", - написал Парубий.

На снимке кроме Парубия, видно третьего президента Украины Виктора Ющенко, министра обороны Степана Полторака, предстоятеля ПЦУ Епифания и других.

Также в торжествах по случаю подписания и вручения Томоса примет участие президент Украины Петр Порошенко. В рамках визита в Турцию также состоится встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Теги: #создание единой поместной церкви#томос#ПЦУ