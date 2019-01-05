Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса об автокефалии (фото)

В рамках визита состоится также встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Украинская делегация, которая будет получать Томос об автокефалии Православной церкви Украины, уже прибыла в Стамбул.

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Об этом в "Твиттере" сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. "Украинская делегация прибыла в Стамбул получать Томос Вселенского Патриарха об Автокефалии Православной Церкви в Украине", - написал Парубий.

На снимке кроме Парубия, видно третьего президента Украины Виктора Ющенко, министра обороны Степана Полторака, предстоятеля ПЦУ Епифания и других.

Также в торжествах по случаю подписания и вручения Томоса примет участие президент Украины Петр Порошенко. В рамках визита в Турцию также состоится встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.