Вселенскому патриарху доставили текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии

Именно этот Томос будет вручен предстоятелю ПЦУ Митрополиту Киевскому Епифанию.

4 января 2019 года иеромонах Лука, иконописец и каллиграф, привез в Константинополь (Стамбул — ред.) текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сайт Бигорского монастыря в Македонии.

"Текст каллиграфически оформленный на пергаменте с благословения игумена Ксенофонтського монастыря на Афоне, архимандрита Алексея", - говорится в сообщении.

Именно этот Томос будет вручен Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Киевскому Епифанию 6 января 2019 года после Божественной литургии в Константинополе.

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“Делегаты церкви Украины вместе с киевским митрополитом Епифанием уже находятся в городе, где завтра они будут присутствовать на Фанаре для официальной подписи Томоса Вселенским Патриархом. В воскресенье, на праздник Богоявления, два священника воссоединятся в Большой Церкви. Во время Божественной литургии Патриарх передаст Томос митрополиту Епифанию”, - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Рождество 7 января в Софийском соборе при участии президента Украины Петра Порошенко и митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится литургия, на которой продемонстрируют томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).