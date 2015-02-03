Противники мобилизации играют на руку Москве - Геращенко

Об этом он сказал в эфире "канала 24".

Нардеп рассказал о других возможных мерах против срыва этого процесса.

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"Я предложил принять закон об уголовной ответственности за призывы к срыву мобилизации. Я считаю не правильным, когда кто-то заявляет на всю страну, что мобилизация не нужна и защищать страну не надо. Эти люди играют в пользу Москвы", - считает нардеп.