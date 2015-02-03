Порошенко назначил нового зама главы АП

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, соответствующие указы глава государства Петр Порошенко подписал сегодня.

Последние два года Днепров работал руководителем аппарата Министерства образования и науки, молодежи и спорта (заместитель министра). На новой должности он будет заниматься вопросами документального и протокольного обеспечения, предоставления гражданства и государственных наград.

Читайте такжеПорошенко назначил Райнина заместителем главы АП «Днепров - один из самых квалифицированных руководителей аппаратов центральных государственных органов в Украине. Он имеет широкий опыт работы в органах власти, но при этом не является политическим деятелем, а поэтому лучше всего отвечает выбранной Администрацией политике технократизации и профессионализации власти. Я уверен, что такому опытному управленцу не понадобится много времени, чтобы войти в курс дел и начать продуктивно работать», - сказал глава Администрации президента Борис Ложкин.