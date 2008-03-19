Депутат БЮТ о Черновецком, регионалах, кризисе и принципиальности

Народный депутат Украины от фракции БЮТ Александр ШЕПЕЛЕВ не считает ситуацию вокруг досрочных выборов Киевского городского председателя кризисной.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Кризис возникает только из-за интриг отдельных политиков. В принципе же сам киевский мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подтвердил правильность позиции БЮТ», - подчеркнул А.ШЕПЕЛЕВ.

При этом он отметил: «Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что он выиграет досрочные выборы, если они произойдут, а БЮТ хочет предоставить ему возможность подтвердить свои слова делами».

В этом контексте депутат напомнил, что в свое время Партия регионов тоже считала, что ей удастся выиграть досрочные парламентские выборы 2007 года, и поэтому «регионалы» совершенно последовательно согласились на эти выборы, хоть и называли их антиконституционными. «Такую последовательность можно только приветствовать», - отметил А.ШЕПЕЛЕВ.

При этом он выразил мнение, что «если мэр сам подаст в отставку, пойдёт на досрочные выборы и, как он утверждает, выиграет их, то этим снимутся все вопросы».