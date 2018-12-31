Путин не поздравил Порошенко с Новым годом

Не прислал письмо российский лидер и главе Грузии.

Президент РФ Владимир Путин не поздравил украинского гаранта Петра Порошенко с Новым годом – его фамилии не оказалось среди мировых лидеров, поздравление которым опубликовали на сайте Кремля.

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В целом Путин отправил письма представителям около 40 государств. В частности, президенту США Дональду Трампу, в котором заявил о готовности РФ к диалогу, сообщает ТСН.

Новогодние поздравления от главы РФ поступили также президенту Беларуси Александру Лукашенко, канцлеру Германии Ангеле Меркель и сирийскому лидеру Башару Асаду.

Не было в списке не только Порошенко, но и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что после нападения и захвата украинских кораблей Россией он пытался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, но не получил ответа от российской стороны. В Кремле заявили, что между президентами никаких телефонных контактов не было.