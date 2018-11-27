Конфликт на Азове: Порошенко пытался поговорить с Путиным, но не получил ответа
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после нападения и захвата украинских кораблей Россией пытался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, но не получил ответа от российской стороны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.
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«Ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа, и я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей», - заявил он.
«Мы должны быть едины и за своих стоять до конца», - добавил глава государства.
Как сообщал УНИАН, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель в телефонном разговоре вечером 26 ноября призвала президента Российской Федерации Владимира Путина к диалогу в связи с нападением российских военных на украинские суда в Керченском проливе.