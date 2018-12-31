Глава РПЦ Кирилл написал письмо патриарху Варфоломею с угрозами из-за новой церкви Украины (документ)

Глава РПЦ просит Варфоломея "отступиться" от общения с "раскольниками".

Глава Русской православной церкви Кирилл написал письмо патриарху Варфоломею, в котором высказал угрозы из-за томоса для Украины.

Письмо с угрозами "страшным судом" опубликовано на сайте РПЦ.

"Воссоединение раскольников с церковью стало бы большой радостью для православных Украины... Но нынешний политизированный процесс далек от норм и духа святых канонов. Его сопровождает ужасное нагромождение лжи, а теперь уже и насилие в отношении настоящей Украинской православной церкви", - говорится в письме.

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"Отступитесь сейчас от общения с "раскольниками", откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда истинная Православная церковь Украины во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит Вас, а история сохранит память о Вас в числе тех святителей Константинопольского Престола, кто в труднейших условиях сумел не уронить достоинство Церкви и сохранить ее единство", - просит Кирилл.

Если же Варфоломей откажется выполнять его просьбу, Кирилл пригрозил "страшным судом".

"Вы навсегда потеряете возможность служить единению святых Божиих Церквей, перестанете быть Первым в православном мире, насчитывающей сотни миллионов верующих, а причиненные Вами страдания православным украинцам пойдут за Вами на Страшный суд беспристрастного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против Вас", - пригрозил глава РПЦ.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 декабря в Стамбуле он получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

Официальное название единой поместной церкви - Православная церковь Украины. Титул предстоятеля Православной церкви Украины - блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.