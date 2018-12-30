В Ривненской области суд оправдал экс-чиновника, пойманного на взятке

Суд не получил стопроцентных доказательств, что Пустовит требовал взятку и имел влияние на решение конкурсной комиссии по перевозкам, за которое якобы и требовал денежные средства.

Дубенский районный суд признал виновным в мошенничестве экс-заместителя главы Ривненской ОГА Тараса Пустовита, которого поймали на вымогательстве и получении взятки.

Как сообщает издание "Четвертая власть", приговор Пустовиту, которого почти четыре года назад поймали на взятке, было вынесено 29 декабря.

Суд оправдал экс-чиновника в преступлении относительно вымогательства и получения взятки, но признал виновным в мошенничестве.

Суд постановил признать Пустовита виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 УК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

"На основании ст.75 УК украины, освободить Пустовита от отбывания наказания с установлением испытательного срока продолжительностью два года", - указано в постановлении суда.

Также суд постановил оправдать Пустовита по обвинению во взяточничестве "за недоказанностью в его действиях состава уголовного правонарушения".

Читайте такжеВ разведке не видят оснований для увольнения Семочко после скандала с гражданством РФ у его родственников

Часть доказательств, предоставленных прокуратурой, судья признала недопустимыми. В частности, речь идет о расшифровке телефонных разговоров, сделанных благодаря прослушиванию телефона Тараса Пустовита, а также видеозапись момента передачи взятки. Все из-за того, что суд не смог получить должного подтверждения, что эти доказательства добыты законным путем.

Кроме того, суд не получил стопроцентных доказательств, что Пустовит требовал взятку и имел влияние на решение конкурсной комиссии по перевозкам, за которое якобы и требовал денежные средства.

"Квалификация преступления по ч.2 ст.368 УК (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом – ред.) была ошибочной. Суд ... переквалифицировал преступление, смягчив положение обвиняемого", - заявила судья.

По решению суда, Пустовит виновен в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 УК (совершение законченного покушения на завладение деньгами, имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничеством), что нанесло ущерб потерпевшему).

Отмечается, что, решая вопрос о наказании, судья учитывала тяжесть преступления, а также характеристики Пустовита и состояние его здоровья.

"Согласно заключению Острожского РО по вопросам пробации, Пустовит имеет средний риск повторно совершить это правонарушение и низкий риск опасности для общества. Исправление возможно без ограничения и лишения свободы. Суд признает облегчающее обстоятельство активное способствование Пустовита в раскрытии преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено", - заявила Жуковская, зачитывая приговор.

Напомним, Тараса Пустовита задержали 11 января 2015 г. по подозрению в получении взятки. По данным следователей, деньги вымогались за предоставление преимуществ в конкурсах по перевозке пассажиров на междугородных и пригородных автобусных маршрутах.