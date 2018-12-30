Президент Чехии, который является сторонником Путина, призвал выразить протест против возвеличивания «военных преступников» в Украине
Президент Чехии Милош Земан «публично призывал, чтобы Прага официально выразила протест против возвеличивания военных преступников Украины», написал в Twitter представитель президента Иржи Овчачек.
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«Министерство иностранных дел Чехии, в частности, его глава Томаш Петршичек, «в честь бандеровцев в Украине боязливо молчит». «Если бы это происходило в России, будут выдавать тысячи различных заявлений. Позор!» - говорится далее в Twitter и Иржи Овчачка, передает "Радио Свобода".
Вместе с тем министр иностранных дел Томаш Петршичек считает, что Украина должна сама справиться со своей историей. «Украина должна будет сама справиться с болезненными местами истории. Для этого она должна получить необходимое время. Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года», - отметил Петршичек.
Чешский министр отмечает, что хотел бы эту тему обсудить лично, а не указывать на то посредством СМИ.
«Со сложными страницами истории каждая страна должна справиться сама. Это не дело дипломатии оценивать или исследовать историю, это дело историков», - считает чешский МИД.
Напомним, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла закон, который предоставляет «статус участника боевых действий лицам, принимавшим участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА) и вооруженных подразделений Организации украинских националистов». Международные суды не признавали этих организаций «военными преступниками», но с такими заявлениями постоянно выступает Москва.
Президент Чехии Милош Земан известен своей приверженностью к позиции Кремля и лично президента России Владимира Путина. Он не раз выступал с внешнеполитическими заявлениями в отношении России и Украины, которые противоречат внешней политике Чехии и на которые он не имел полномочий - в Чехии, согласно Конституции страны, внешняя политика является исключительной прерогативой правительства.