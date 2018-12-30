Президент Чехии, который является сторонником Путина, призвал выразить протест против возвеличивания «военных преступников» в Украине

Вместе с тем министр иностранных дел страны Томаш Петршичек считает, что Украина должна сама справиться со своей историей.

Президент Чехии Милош Земан «публично призывал, чтобы Прага официально выразила протест против возвеличивания военных преступников Украины», написал в Twitter представитель президента Иржи Овчачек.

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«Министерство иностранных дел Чехии, в частности, его глава Томаш Петршичек, «в честь бандеровцев в Украине боязливо молчит». «Если бы это происходило в России, будут выдавать тысячи различных заявлений. Позор!» - говорится далее в Twitter и Иржи Овчачка, передает "Радио Свобода".

Вместе с тем министр иностранных дел Томаш Петршичек считает, что Украина должна сама справиться со своей историей. «Украина должна будет сама справиться с болезненными местами истории. Для этого она должна получить необходимое время. Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года», - отметил Петршичек.

Чешский министр отмечает, что хотел бы эту тему обсудить лично, а не указывать на то посредством СМИ.

«Со сложными страницами истории каждая страна должна справиться сама. Это не дело дипломатии оценивать или исследовать историю, это дело историков», - считает чешский МИД.

Напомним, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла закон, который предоставляет «статус участника боевых действий лицам, принимавшим участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА) и вооруженных подразделений Организации украинских националистов». Международные суды не признавали этих организаций «военными преступниками», но с такими заявлениями постоянно выступает Москва.

Президент Чехии Милош Земан известен своей приверженностью к позиции Кремля и лично президента России Владимира Путина. Он не раз выступал с внешнеполитическими заявлениями в отношении России и Украины, которые противоречат внешней политике Чехии и на которые он не имел полномочий - в Чехии, согласно Конституции страны, внешняя политика является исключительной прерогативой правительства.