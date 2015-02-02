Рада рассмотрит вопрос о привлечении к уголовной ответственности судьи Киреева - спикер
22:40, 02 февраля 2015Политика
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Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности бывшего судьи Печерского суда города Киева Родиона Киреева.
Рада рассмотрит вопрос о привлечениик уголовной ответственности судьи Киреева / ТСН
Об этом сообщил председатель парламента Владимир Гройсман в программе ”Свобода слова” на ІСТV.
«Я сегодня подписал письмо в адрес председателя Верховного Суда Украины, чтобы он был в парламенте, и мы рассмотрели вопросы привлечения к уголовной ответственности и задержание судьи Киреева, который годами издевался над Тимошенко».
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