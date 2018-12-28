Бывшая УПЦ МП созвала собрание в Киеве

Подобные собрания уже проводились во многих епархиях по стране.

28 декабря в Киеве пройдет - для приходов бывшей УПЦ МП от столицы и области - епархиальное собрание священнослужителей в поддержку митрополита Онуфрия.

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники. Подобные собрания уже проводились во многих епархиях по стране; формальная их задача - публичное выражение поддержки митрополиту Онуфрию (зачастую данный вопрос ставится на голосование в открытом режиме), о чем позже широко сообщается в публичной плоскости.

Читайте такжеДо получения Томоса никаких кардинальных изменений в ПЦУ не будет – Епифаний

Практика подобных собраний обусловлена начавшимся процессом переходов парафий бывщей УПЦ МП в ПЦУ. Особенно активно такие переходы происходят в Винницкой области, также имеют место на западе Украины, в частности во Львовской и Тернопольской областях.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием ее принадлежности к России.

Законом устанавливается, что религиозная организация, которая непосредственно или как составная часть религиозной организации, является частью религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, признанном государством, которое осуществило военную агрессию против Украины и временно оккупировало территорию Украины, обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе, отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации.

Такие изменения религиозные организации должны внести в свои уставы в течение 4 месяцев, общины - в течение 9.

Также церковь, подчиненная государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях.

22 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.