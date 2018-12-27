Указ Насирова о восстановлении себя в должности председателя ГФС является неправомерным - пресс-секретарь ведомства

Пресс-секретарь ГФС подчеркнула, что возобновление руководителя центрального органа исполнительной власти должно осуществляться исключительно на основании распоряжения Кабинета Министров Украины.

Указ о возобновлении Романа Насирова на должности председателя Государственной фискальной службы Украины, подписанный им самим, является неправомерным.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

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"Издание приказа о выполнении решения Окружного административного суда г. Киева от 11 декабря 2018 г, подписанного самим Романом Насировым, является неправомерным", - написала Непряхина.

Она подчеркнула, что возобновление руководителя центрального органа исполнительной власти должно осуществляться исключительно на основании распоряжения Кабинета Министров Украины, проект которого вносится Минфином.

"Чтобы снять все вопросы – отвечаем. Да, Роман Насиров был сегодня в ГФС. Нет, кабинет силой не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров сегодня появился на рабочем месте, несмотря на отсутствие соответствующего решения Кабинета министров Украины.