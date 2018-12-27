Насиров сегодня вернулся на работу в ГФС - источник

По данным источника в секретариате Кабмина, правительство никакого решения не принимало, Насиров захватил здание государственного учреждения.

Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров сегодня появился на рабочем месте, несмотря на отсутствие соответствующего решения Кабинета министров Украины.

Как сообщил УНИАН источник в секретариате Кабмина, в решении суда от 11 декабря идет речь о его немедленном восстановлении в должности, однако такого решения со стороны правительства нет.

«В решении суда говорится о немедленном его восстановлении в должности. Должно было быть соответствующее решение Кабмина. Его нет. Правительство никакого решения не принимало, Насиров захватил здание государственного учреждения», - сообщили УНИАН в секретариате Кабмина.

«Мы узнали сегодня в 15 часов, что Насиров зашел в свой бывший кабинет», - добавил источник.

УНИАН обратился за комментарием в пресс-службу ГФС, однако там агентство отправили за информацией к Кабмину, сославшись на то, что Фискальная служба не является субъектом назначения.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении тогдашнего главы ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог – ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был освобожден от должности главы ГФС.

16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кабинет министров не планирует восстанавливать Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы.