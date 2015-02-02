Такие люди, как Ложкин, Шимкив, пришли работать на Украину - посол США

Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Пайетт в интервью газете «Зеркало недели».

«Нынешнее ваше правительство – мирового класса», – уверен Пайетт. «Особого внимания стоит то, что многие активные и очень успешные люди из частного бизнеса, гражданского общества пришли сейчас во власть работать за идею построения лучшей страны, даже несмотря на не самые привлекательные зарплаты», – подчеркнул Посол. При этом он добавил: «Я не думаю, что такие люди, как Ложкин или Шимкив, работают в правительстве для самообогащения или защиты чьих-то интересов. Точно так же я не думаю, что министр финансов, министр сельского хозяйства или здравоохранения занимают свои должности для того, чтобы защищать какие-то отдельные бизнес-интересы».

В то же время Джеффри Пайетт обратил внимание, что «члены правительства не могут предлагать только слова. Они должны продавать свои реальные действия». Посол уверен, что Россия хочет победить Украину, «которая реформируется, искореняет коррупцию, движется в направлении европейских структур, внедряет европейские реформы, о преданности которым очень четко заявили украинские избиратели двух демократических – президентской и парламентской – избирательных кампаний».

«То, что правительству нужно представить в следующие несколько недель – это не 40-страничный проект, какой будет Украина в 2020 г., а одностраничное описание комплекса конкретных реформ», – высказал мнение Посол. Он заверил, что в таком случае США окажут серьезную поддержку Украине.

Также Джеффри Пайетт обратил внимание, что сегодняшняя власть должна избежать повторения тех ошибок, которые допустили Ющенко и Тимошенко: «Если премьер-министр и президент создадут такую же ситуацию, то, каким бы несправедливым это кому-то не покажется, многие в международном сообществе умоют руки и скажут: «Мы это уже здесь видели».

«Мне вдохновляет то, что до сих пор два ваших политических руководителя избегали этой ловушки», – добавил при этом Посол.