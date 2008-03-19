Кильчицкая опечалила Довгого: слон - занят, свободна - бегемотиха

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ намерена предложить секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ взять под опеку не слона, а бегемотиху из Киевского зоопарка.

Об этом она сообщила в интервью УНИАН.

“Он опоздал с этой инициативой”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ, отвечая на вопрос, справится ли О.ДОВГИЙ с опекой слона из зоопарка.

По ее словам, пока О.ДОВГИЙ озвучивал эту инициативу, выстроилась очередь желающих взять слона под опеку.

“Есть две очень серьезные структуры, которые хотят взять этого слона под опеку. И мы уже пообещали его одной из этих структур”, - сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

“Так что господину ДОВГОМУ здесь не повезло. Но у нас есть бегемотиха, которой в этом году исполняется 50 лет. Я хочу в письменном виде подписать с ним договоренность, чтобы он взял ее под личный патронат", - отметила заместитель председателя КГГА.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ также сообщила, что на день рожденья подарила О.ДОВГОМУ очень красивую статуэтку бегемота авторской работы Франка Мейслера.

"Так вот, будет иметь пару своему бегемоту”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

*** Недавно в одном из интервью О.ДОВГИЙ сообщил, что намерен взять под опеку слона.

"Хочу взять под свою опеку слона из Киевского зоопарка и обеспечить ему дополнительное питание и содержание, чтобы ему было веселее", - сказал он.