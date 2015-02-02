Сын Пшонки переписал на донецкого юриста трехкомнатную квартиру в центре Киева (документ)

Об этом свидетельствует выписка из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, сообщают Наші гроші.

Трехкомнатную квартиру №123 общей площадью 158,6 кв.м., принадлежащую Артему Пшонке, было переоформлено на Романа Викторовича Кутового. Человек с таким ФИО является уроженцем г. Донецк, впоследствии получил прописку в одном из общежитий Киева.

Договор купли-продажи удостоверен 12 сентября 2014 г. нотариусом Могильницькой Ольгой Андреевной. Человек с такой ФИО является уроженкой Донецка. В Киеве Могильницкая была прописана в том же общежитии, что и Кутовой.

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Как свидетельствует информация из госреестра, никаких обременений на квартиру не накладывался.

По данным сайтов недвижимости, цены на квартиры в доме на ул. Владимирской $5-6 тыс./м2. Квартира Пшонки может стоить теперь минимум $800 тыс.

Виктор Пшонка рассказывал в интервью, что жил в квартире на Владимирской после переезда из Донецка в Киев. Также бывший генпрокурор утверждал, что в то же время он приобрел недостроенный дом под Киевом, где проводил ремонт, в который переселился лишь в 2011 г. Зато в квартиру на Владимирской переехал его сын Артем с семьей.

Известно также, что не находится под арестом и роскошный особняк Виктора Пшонки в селе Гореничи под Киевом. Этот дом был зарегистрирован на Ирину Плетневу. Она была акционеркой ПАО «Банк Первый», который связывали с Пшонкой.

Напомним, что Виктор и Артем Пшонки исчезли во время Евромайдана и находятся в розыске.

На момент продажи квартиры против Артема Пшонки и его отца в Украине уже было возбуждено ряд криминальных производств. 29 декабря Генпрокуратура объявила подозрения ряду высокопоставленных чиновников времен Януковича. В частности, Виктора и Артема Пшонку подозревают в хищении более 68 млн грн. во время строительства здания Генпрокуратуры.