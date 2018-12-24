Мосийчук в прямом эфире с криками "вон на**й отсюда!" набросился на другого участника ток-шоу (видео)

Мосийчук обвинил политолога в том, что он берет деньги у главы Чечни Рамзана Кадырова и поддерживает киллера, который стрелял в добровольца Амину Окуеву.

В эфире телеканала NewsOne нардеп Радикальной партии Игорь Мосийчук накинулся на доктора политических наук Александра Семченко.

Мосийчук обвинил политолога в том, что он берет деньги у главы Чечни Рамзана Кадырова и поддерживает киллера, который стрелял в добровольца Амину Окуеву, посещая его в Лукьяновском СИЗО.

«Я утверждаю, тут – в этом эфире, – сейчас сидит российский пропагандист, который работает за российские деньги. Более того, работает за деньги Кадырова. Он сидит напротив меня», – сказал Мосийчук, указав на Семченко.

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«Ни на один вопрос этого человека я отвечать не буду. Я утверждаю на всю страну, что Семченко является кремлевским пропагандистом и отрабатывает деньги Кремля. На деньги Кремля он ходит в Лукьяновское СИЗО, делает интервью с киллером Кадырова, который там удерживается», – добавил Мосийчук.

"В принципе душевнобольными должны заниматься психиатры ...", – ответил Семченко на упреки Мосийчука.

Нардеп после критики с использованием нецензурной лексики в адрес политолога хотел покинуть эфир, но ведущий Вячеслав Пиховшек убедил нардепа остаться, пообещав, что он сможет дальше участвовать без контакта с Семченко.

"Сейчас на меня пять минут лили ушаты дерьма. Этот душевнобольной человек, который непонятно как оказался в Верховной Раде…", - сказал Семченко.

После этих слов Мосийчук с криками «вон на*й отсюда!» набросился на политолога со своей тростью, однако оппонент уклонился, схватил его за шею и повалил на пол. После нескольких взаимных ударов их разняли участники программы и сотрудники телеканала. Позже Мосийчук снова нанес удар тростью со словами «Он должен сдохн*ть!».

Мосийчук показал ведущему в своем телефоне материалы, которые якобы представляют собой тайну следствия.

В конце концов, ведущий попросил политолога уступить и уйти из студии. Семченко, в свою очередь, попросил Пиховшека прислать ему видео драки.

После ухода политолога из студии Мосийчук занял свое место и эфир продолжился.

Отметим, ранее уже были скандалы в прямом эфире с участием Семченко на этом же канале. Так, в августе 2017 года у политолога возник конфликт с тогдашним ведущим NewsOne Мыколой Вереснем.

Нардеп Игорь Мосийчук, в свою очередь, тоже довольно часто отличается несдержанностью и драками в прямом эфире.