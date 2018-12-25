"Полностью открытые списки": в ВР рассказали о будущей "новой системе" выборов в парламент

Нардеп заявил, что примерно через месяц новый избирательный кодекс будет готов к рассмотрению в комитете ВР.

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Черненко сообщил, что новый избирательный кодекс практически готов и рассказал об основных нововведениях.

Об этом он сообщил в эфире "Прямого".

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"Кодекс должен пройти комитет. Если будет политическая воля глав фракций и руководства парламента, он будет внесен в повестку дня. Если идти по всем поправкам, то это минимум два-три дня. Но если депутаты примут тактику и будут ставить поправки на подтверждение – это может затянуться надолго", - сказал он.

"Единственное, что я могу сказать, через месяц кодекс будет готов к рассмотрению в комитете. Он практически и сейчас готов, осталось несколько вопросов. Основная новация – это избирательная система в парламент. Это будет полностью новая система, полностью открытые списки, другой принцип голосования. Будут региональные списки. В случае принятия нужно будет провести просветительскую работу для каждого человека. Это очень много работы и с этим желательно не затягивать", - добавил нардеп.