Под Киевом на выборах в ОТГ зафиксировано первое нарушение

Фальсификацию заметил один из журналистов и написал соответствующее заявление в полицию.

В Барышевке Киевской области во время выборов депутатов и председателей объединенной территориальной громады правоохранители зафиксировали первое нарушение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Фальсификацию заметил один из журналистов и написал соответствующее заявление в полицию. Комиссия уже составила акт о нарушении.

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«На месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что для обеспечения правопорядка на выборах в 62 избирательных участках Киевской области привлечено 240 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, в 78 объединенных территориальных громадах в 13 областях Украины сегодня проходят первые выборы депутатов и председателей ОТГ, в частности, в Киевской области - в 4 ОТГ.