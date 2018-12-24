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Маломуж дал прогноз развития России после Путина

10:11, 24 декабря 2018
Политика
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По мнению Маломужа, после "обновления" России Украина сможет наладить с ней экономическое сотрудничество / Фото УНИАН

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в чате на Главреде.

"Сразу после ухода Путина его команда еще будет держаться. Например, (Сергей) Шойгу, (Дмитрий) Медведев и др. Потому что если в России стремительно пойдут на развенчание культа личности Путина, то упомянутых лиц будет преследовать новая власть. Поэтому в течение трех-пяти лет в России еще продлится переходный этап до прихода к власти новой демократической команды", - считает Маломуж.

По словам разведчика, члены команды Путина вряд ли долго продержатся на влиятельных должностях.

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"А вот когда придет новая власть, произойдет полное развенчание культа личности Путина. Появится даже вопрос об осуждении деятельности Путина за годы его пребывания у власти, а также о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые совершили преступления и еще живы. Поэтому перспективы канонизации Путина нет. Дело времени - когда будут показаны его реальные дела, когда он будет отвечать за преступления, совершенные и против других народов, и против русских", - полагает он.

По мнению Маломужа, после "обновления" России Украина сможет наладить с ней экономическое сотрудничество.

"Разрушать ничего не нужно, раз мост уже построен. Главное - нам сейчас надо урегулировать ситуацию в акватории Черного и Азовского морей. А в перспективе, после смены режима, в России будет восстановлена экономическая кооперация", - заключил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Маломуж заявил, что введенные Западом санкции против России неэффективны, поскольку не затрагивают самих условий ее существования. Введением ограниченных санкций страны Запада приглашают Кремль к диалогу.

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Теги: #Россия#Путин#Маломуж