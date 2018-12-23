"Окно возможностей" для Путина: Маломуж объяснил, почему нынешние антироссийские санкции Запада неэффективны

По мнению украинского генерала, выводы относительно негативных последствий санкций, введенных против России, преувеличены.

Введенные Западом санкции против России неэффективны, поскольку не затрагивают самих условий ее существования. Введением ограниченных санкций страны Запада приглашают Кремль к диалогу.

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Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в ходе чата на "Главреде".

"Выводы относительно негативных последствий санкций, введенных против России, преувеличены. Преувеличивается и уязвимость России. Россия имеет большой природный потенциал, финансовые запасы. Она имеет и те ресурсы, которые сегодня востребованы на мировых рынках (нефть, газ, энергоресурсы, электроэнергия, атомные ТВЭЛы, титан, полезные ископаемые). Пусть Россия особенно не сотрудничает с Европой, но она сотрудничает с Китаем, Индией, Юго-Восточной Азией, Бразилией, Африкой и др. Поэтому Россия выживает, а роль санкций преувеличена", - констатирует Маломуж.

По мнению эксперта, санкции против Москвы не являются для нее критическими, поскольку они ограничены.

"Россия будет держаться и дальше. Основные свои ресурсы она будет направлять на безопасность и оборону, в первую очередь, на новые виды вооружений пятого и шестого поколения, что она и делает... Надо реально оценивать своего противника", - указывает Маломуж.

Генерал убежден, что действующие сегодня против России санкции неэффективны.

"Но есть другие санкции, которые являются стратегическими условиями для существования России - такие будут действенными. Пока что Путину предоставляют "окно возможностей", чтобы он пошел на договоренности и начал играть по цивилизованным правилам", - заключил Маломуж.

21 декабря сообщалось, что экономические санкции Европейского Союза, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами России, продлены до 31 июля 2019 года.