"Окно возможностей" для Путина: Маломуж объяснил, почему нынешние антироссийские санкции Запада неэффективны
Введенные Западом санкции против России неэффективны, поскольку не затрагивают самих условий ее существования. Введением ограниченных санкций страны Запада приглашают Кремль к диалогу.
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Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в ходе чата на "Главреде".
"Выводы относительно негативных последствий санкций, введенных против России, преувеличены. Преувеличивается и уязвимость России. Россия имеет большой природный потенциал, финансовые запасы. Она имеет и те ресурсы, которые сегодня востребованы на мировых рынках (нефть, газ, энергоресурсы, электроэнергия, атомные ТВЭЛы, титан, полезные ископаемые). Пусть Россия особенно не сотрудничает с Европой, но она сотрудничает с Китаем, Индией, Юго-Восточной Азией, Бразилией, Африкой и др. Поэтому Россия выживает, а роль санкций преувеличена", - констатирует Маломуж.
По мнению эксперта, санкции против Москвы не являются для нее критическими, поскольку они ограничены.
"Россия будет держаться и дальше. Основные свои ресурсы она будет направлять на безопасность и оборону, в первую очередь, на новые виды вооружений пятого и шестого поколения, что она и делает... Надо реально оценивать своего противника", - указывает Маломуж.
Генерал убежден, что действующие сегодня против России санкции неэффективны.
"Но есть другие санкции, которые являются стратегическими условиями для существования России - такие будут действенными. Пока что Путину предоставляют "окно возможностей", чтобы он пошел на договоренности и начал играть по цивилизованным правилам", - заключил Маломуж.
21 декабря сообщалось, что экономические санкции Европейского Союза, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами России, продлены до 31 июля 2019 года.