Беларусь, КНДР, Зимбабве: названы страны, голосовавшие против новой резолюции ООН по оккупированному Крыму

Генассамблея ООН на заседании 22 декабря поддержала резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Против принятия резолюции Генассамблеи ООН по нарушениям прав человека в оккупированном Крыму проголосовали 27 стран. Постоянное представительство Украины в ООН привело их полный перечень. Читайте такжеСтолтенберг назвал основные приоритеты НАТО на 2019 год, среди которых война в Украине Так, против документа проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве. Генассамблея ООН на заседании 22 декабря поддержала резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Документ поддержали 65 стран. 27 стран, которые голосовали ❌ против ❌ 🇺🇦 крымской резолюции ⏬



Армения

Беларусь

Боливия

Бурунди

Камбоджа

Чад

Китай

Коморские острова

Куба

КНДР

Эритрея

Индия

Иран

Казахстан

Кыргызстан

Мьянма

Никарагуа

РФ

Сербия

ПАР

Судан

Сирия

Таджикистан

Уганда

Узбекистан

Венесуэла

Зимбабве pic.twitter.com/JIZuO9DnNl — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 23 декабря 2018 г. В резолюции вспомнили об украинских политзаключенных Олеге Сенцове и Владимире Балухе.

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