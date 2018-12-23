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Беларусь, КНДР, Зимбабве: названы страны, голосовавшие против новой резолюции ООН по оккупированному Крыму

11:33, 23 декабря 2018
Политика
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Представительство Украины в ООН назвало страны, которые голосовали против "крымской резолюции" / 5.ua

Против принятия резолюции Генассамблеи ООН по нарушениям прав человека в оккупированном Крыму проголосовали 27 стран. Постоянное представительство Украины в ООН привело их полный перечень.

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Так, против документа проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Генассамблея ООН на заседании 22 декабря поддержала резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Документ поддержали 65 стран.

В резолюции вспомнили об украинских политзаключенных Олеге Сенцове и Владимире Балухе.

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Теги: #Крым#ООН