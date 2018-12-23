Сегодня проходят первые местные выборы в 78 объединенных громадах

По предварительным подсчетам, в выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.

В 78 объединенных территориальных общинах на территории 13 областей Украины 23 декабря проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

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По информации на сайте ЦИК, выборы состоятся в 9 городских,16 сельских и 53 сельских ОТГ.

В частности, такие выборы состоятся: в Волынской области – в 9 ОТГ; в Днепропетровской области – в 1 ОТГ; в Житомирской области – в 6 ОТГ; в Ивано-Франковской области – в 4 ОТГ; в Киевской области – в 4 ОТГ; в Кировоградской области – в 4 ОТГ; во Львовской области – в 5 ОТГ; в Полтавской области – в 3 ОТГ; в Ривненской области – в 3 ОТГ; в Тернопольской области – в 5 ОТГ; в Хмельницкой области – в 3 ОТГ; в Черкасской области – в 27 ОТГ; в Черновицкой области – в 4 ОТГ.

Как сообщается на сайте НацполицииКиевской области, общественный порядок во время выборов ОТГ Киевщины будут обеспечивать около 130 правоохранителей.

По предварительным подсчетам, в этих выборах в целом смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.