ЦИК назначила первые выборы в 125 объединенных громадах на 23 декабря

Речь идет о 15 городских, 22 поселковых и 88 сельских объединенных территориальных громадах.

Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 125 объединенных территориальных громадах на 23 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

"Рассмотрев обращение 22 областных государственных администраций относительно принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных громад, Комиссия установила их соответствие требованиям Конституции Украины и законов Украины, а также Порядка назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и назначила на воскресенье, 23 декабря 2018 года, выборы в 125 объединенных территориальных громадах (15 городских, 22 поселковых, 88 сельских ОТГ)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в состав этих 125 ОТГ вошли 534 местных совета: городских - 15, поселковых - 27 и сельских - 492.

В частности, в Винницкой области такие выборы пройдут в 3 объединенных территориальных громадах, в Волынской - в 9 ОТГ, в Днепропетровской - в 1 ОТГ, в Донецкой - в 1 ОТГ, в Житомирской - в 7 ОТГ, в Запорожской - в 8 ОТГ, в Ивано-Франковской - в 4 ОТГ, в Киевской - в 4 ОТГ, в Кировоградской - в 4 ОТГ, в Луганской - в 8 ОТГ, во Львовской - в 5 ОТГ, в Николаевской - в 12 ОТГ, в Одесской - в 3 ОТГ, в Полтавской - в 3 ОТГ, в Ривненской - в 3 ОТГ, в Сумской - в 4 ОТГ, в Тернопольской - в 5 ОТГ, в Херсонской - в 2 ОТГ, в Хмельницкой - в 3 ОТГ, в Черкасской - в 27 ОТГ, в Черновицкой - в 4 ОТГ, в Черниговской области - в 5 ОТГ.

При этом, ЦИК объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 3 ноября 2018 года.

В целом, по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 702 тысяч человек, добавили в ЦИК.

Кроме того, в Комиссии добавили, что в течение трех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 29 апреля 2018 года в Украине были назначены первые местные выборы в 707 объединенных территориальных громадах.

"Следовательно, после проведения выборов 23 декабря 2018 года общая численность всех вместе взятых назначенных первых выборов в ОТГ составит 832", - констатировали в ЦИК.

Кроме того, рассмотрев обращение 12 ОГА относительно принятия Комиссией решения о назначении дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов объединенных территориальных громад от территориальных громад, присоединившихся к соответствующим ОТГ, ЦИК установила их соответствие требованиям Конституции Украины и законов Украины, а также Порядка назначения дополнительных местных выборов и назначила на 23 декабря дополнительные выборы депутатов 26 сельских, поселковых советов.

В частности, в Винницкой области такие выборы в 1 поселковом совете, в Волынской - в 7 сельских и поселковых советах, в Днепропетровской - в 4 сельских и поселковых советах, в Донецкой - в 1 сельском совет, в Запорожской - в 1 поселковом совете, в Ивано-Франковской - в 3 сельских и поселковых советах, в Кировоградской - в 1 поселковом совете, в Сумской - в 2 сельском и поселковом советах, в Тернопольской - в 1 сельском совете, в Харьковской - в 2 поселковых советах, в Черновицкой - 1 сельском совете, в Черниговской области - в 2 сельском и поселковом советах.

При этом Комиссия объявила начало избирательного процесса указанных дополнительных выборов депутатов сельских и поселковых советов с 3 ноября.