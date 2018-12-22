США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов

Великобритания и Литва тоже намерены увеличить свою помощь Киеву в сфере безопасности.

США выделят Украине дополнительные 10 млн долларов на укрепление потенциала военно-морских сил после инцидента в Керченском проливе.

Об этом сообщает dw.com со ссылкой на Госдепартамент США.

"Соединенные Штаты призывают Россию незамедлительно вернуть Украине задержанные суда и арестованных украинских моряков, держать Керченский пролив и Азовское море открытыми для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении.

В Госдепе также отметили, что Великобритания и Литва тоже намерены увеличить свою помощь Киеву в сфере безопасности.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру ”Яны Капу” и катерам ”Бердянск” и ”Никополь”, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым ”судом” в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО ”Лефортово” и ”Матросская тишина”.