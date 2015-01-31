Франция и Польша призывают пересмотреть отношения ЕС с Россией

Об этом говорится в совместном заявлении двух государств, передает Радио Свобода.

Как заявили после встречи в Париже президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Польши Эва Копач, обе страны обеспокоены замкнутым кругом насилия и осуждают все незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины. они призывают воплотить Минские договоренности и добиться немедленного прекращения огня на востоке Украины.

При этом Франция и Польша призвали Россию сделать свой вклад в политическое решение конфликта и прекратить любую поддержку сепаратистов на востоке Украины. Обе страны подчеркивают, что ожидают от России быстрого, действенного и полного выполнения всех ее обязательств.

Читайте такжеПорошенко поговорил с Меркель и Олландом о трагедии в Мариуполе

Кроме того, Олланд и Копач согласились, что необходимо продолжать поддерживать власть Украины на пути реформ, чтобы она осуществила модернизацию, сблизилась с ЕС, в первую очередь через воплощение условий соглашения об ассоциации с зоной свободной торговли, и достигла улучшения жизненного уровня украинского народа.

Польша является одним из главных сторонников Украины в Евросоюзе. Франция вместе с Германией тоже в последнее время высказывают Украине значительную поддержку в ее противостоянии агрессии России.