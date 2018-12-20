Марчук рассказал, за что Украина будет бороться на переговорах по Донбассу в следующем году

Следующее заседание ТКГ состоится 16 января 2019 года.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук рассказал о предложениях для рассмотрения на заседаниях ТКГ в следующем году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По его словам, Украина сделала предложения на следующий год взять в повестку дня, особенно в политической подгруппе, ряд вопросов. Речь идет о вопросах об отмене результатов фейковых выборов, которые состоялись 11 ноября на оккупированном Донбассе, а также о роспуске всех структур, которые на основе этих псевдовыборов были сформированы. Также предлагается обсудить вопрос об отмене указа президента России Владимира Путина о признании документов ОРДЛО.

Марчук отметил, что также речь идет о необходимости обсудить «модальность проведения выборов в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ» на оккупированном Донбассе.

По его словам, дискуссия показала, что российская сторона не готова к серьезному обсуждению этих вопросов.

Также Марчук отметил, что следующее заседание ТКГ состоится 16 января 2019 года.