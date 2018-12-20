Россия планирует «мультиканальное вмешательство» в украинские выборы – экс-посол США

Дипломат прогнозирует продолжение заказных убийств активистов накануне выборов.

Кремль планирует вмешательство в избирательный процесс в Украине по нескольким каналам, заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст.

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В интервью еженедельнику «Новое время» эксперт допустил, что в преддверии выборов от РФ следует ожидать актов агрессии и кибератак.

«Я уверен, что Россия планирует мультиканальное вмешательство в предвыборный процесс в Украине, как это было в Крыму в феврале 2014 года. Мы уже видим локальную агрессию на земле и на море. Без сомнения, будут цифровые атаки, акции массовой дезинформации, будут попытки создавать псевдоавтономные образования, как это было с попыткой создать Одесскую народную республику, к сожалению, предполагаю продолжение заказных убийств активистов накануне выборов», - указал он.

«Я не думаю, что мы увидим массовую и открытую интервенцию России в Украину. С другой стороны, она и так продолжается уже пять лет. На саммите G20 в Аргентине Владимир Путин сказал, что не будет вести переговоры с действующим президентом Украины. То есть это своеобразный месседж украинцам от него: хотите мира — не выбирайте Петра Порошенко», - отметил экс-посол.

По словам дипломата, сам факт подобного заявления - уже знак вмешательства в украинский избирательный процесс.

«Эскалация войны у берегов Керчи — еще один признак влияния на выборы», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки помогут Украине в противодействии возможному российскому вмешательству в президентские и парламентские выборы, которые состоятся в 2019 году.

Читайте полное интервью Джона Хербста в свежем выпуске журнала «Новое время» №47 (223).