Порошенко: резолюция ООН по Крыму – важный шаг к деоккупации полуострова

Президент отметил, что цивилизованный мир крайне обеспокоен опасностью, которую несет Россия, как на суше, так и на море.

Президент Петр Порошенко назвал инициированную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН против милитаризации Автономной Республики Крым и акватории Черного и Азовского морей еще одним важным шагом на пути к деоккупации Крыму.

Об этом он написал в Facebook.

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«Приветствую принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по милитаризации Крыма и акватории Черного и Азовского морей.

Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества относительно продолжающегося противоправного поведения Кремля», - написал он.

Президент отметил, что цивилизованный мир крайне обеспокоен опасностью, которую несет Россия, как на суше, так и на море.

«Благодаря солидарной поддержке союзников и партнеров с самой высокой мировой трибуны задокументировано очередное международное преступление Кремля, что станет частью консолидированной претензии Украины к российскому государству. Агрессивно милитаризируя регион, Кремль продолжает дестабилизировать мировую стабильность и порядок. Сначала оккупацией украинского Крыма, он растоптал принцип нерушимости границ. А теперь хочет превратить Черноморско-Азовский регион в серую зону своего исключительного контроля. Сейчас под прицелом Кремля - не только свобода судоходства, но и режим нераспространения ядерного оружия», - подчеркнул президент.

По его словам, недавний открытый акт агрессии против Украины в районе Керченского пролива вновь подтвердил истинные намерения России и напомнил о том, что кремлевский поход против европейской безопасности набирает обороты. Это настоящий вызов для всей евроатлантической безопасности.

«Мировое сообщество едино в своей позиции - Кремль немедленно и безусловно должен освободить украинских моряков и вернуть Украине военные корабли. Нынешняя резолюция также подчеркивает необходимость дальнейшей консолидации международных усилий для восстановления суверенитета и территориальной целостности, включая Крым, как единственного пути по восстановлению безопасности и стабильности в Европе», - подытожил президент.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались 72.

В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести войска с оккупированной украинской территории Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Также высказана серьезная обеспокоенность по поводу милитаризации Крыма Российской Федерацией как государством-оккупантом.

Кроме того, выражается «серьезная обеспокоенность относительно опасного обострения напряженности и неоправданного применения силы Российской Федерацией против Украины, в том числе против трех судов Военно-морских судов Вооруженных сил Украины 25 ноября 2018 года в Черном море». Страны-подписанты резолюции призвали РФ безусловно и немедленно освободить корабли, экипажи и технику.