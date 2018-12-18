В Раде рассказали, как увеличить цену для Кремля за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма

Нардеп считает, что Россию может ожидать международная изоляция, экономические санкции и потеря привлечение инвестиций.

Если Министерство юстиции Украины для индивидуальных лиц и юридических компаний поможет подавать иски против России, то бремя для нее за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма будет очень убыточным.

Об этом в эфире "Прямого" заявила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

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"Поскольку мы судимся с Россией в международных судах, и один из них, - это международный суд ООН, то это дополнительный фактаж для того, чтобы подтверждать факт агрессии и на уровне ООН требовать признания России государством агрессором. Поскольку это нарушение устава ООН и международного права - забрать у России право вето и ставить под вопрос, что такие государства должны находиться, как постоянные члены совбеза ООН", - сказала Гопко.

Анна Гопко напомнила положительный пример, когда украинский "Ощадбанк" выиграл в международном арбитраже у Российской Федерации1 миллиард 300 миллионов уже после аннексии Крыма, как компенсацию тех убытков, за потерянное имущество в Крыму. То есть, сейчас Россия должнабез каких-либо апелляций уплатить 1 млрд 300 миллионов долларов.

"Это прецедент, который имеет перспективу, если сейчас Министерство юстиции Украины для индивидуальных лиц, для юридических компаний по этому прецеденту аналогично поможет подавать иски, то бремя для России за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма будет настолько тяжелым, что для России это будет очень убыточно", - сообщила Гопко.

Она отметила, что это международная изоляция, экономические санкции, потеря привлечение инвестиций.

"Можно будет проводить взыскание имущества России в других государствах. Если другие компании начнут подавать (иски – ред.), подавать граждане и выигрывать дела, думаю, в такой способ кремлевская власть начнет тонуть в международных исках и выплатах компенсаций", - добавила она.