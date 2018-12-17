Волкер не исключает дополнительных санкций против РФ из-за агрессии в Азовском море

"Есть понимание, что нужен ответ дополнительными санкциями на то, что произошло, и эта мысль приобретает поддержку. Я не буду удивлен, если это произойдет через месяц или два", - сказал он.

Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер не исключает, что ЕС может прийти к согласию насчет дополнительных санкций против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.

Об этом он заявил во время брифинга в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Волкер рассказал о дискуссиях с коллегами из ЕС о так называемых "корзинах" санкций: первая – санкции, связанные с аннексией Крыма, вторая – санкции, связанные с невыполнением Россией Минских соглашений.

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"Мы также говорили о том, что должно быть сделано в связи с Азовом. Я думаю, в Европе будут продолжаться дебаты, это третья корзина, это связано с Крымом", - отметил он.

"Однако есть понимание, что нужен ответ дополнительными санкциями на то, что произошло, и эта мысль приобретает поддержку. Я не буду удивлен, если это произойдет через месяц или два", - сказал он.

Как известно, ЕС отправит в Украину миссию для оценки потребностей регионов, пострадавших от агрессии РФ в Азовском море.