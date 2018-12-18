В Кремле отреагировали "глубоким сожалением" на принятие ГА ООН резолюции о милитаризации Крыма

Пресс-секретарь российского президента считает, что Крым «воссоединился с Россией на основе волеизъявления жителей полуострова», которое «было осуществлено в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством».

В Кремле сожалеют в связи с принятием Генеральной ассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте такжеПорошенко: резолюция ООН по Крыму – важный шаг к деоккупации полуострова

«Мы глубоко сожалеем в этой связи», - заявил Песков журналистам, комментируя решение Генассамблеи ООН.

Он заявил, что Крым «воссоединился с Россией на основе волеизъявления жителей полуострова», которое якобы «было осуществлено в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством» (законодательство Украины не предполагает проведение местных референдумов - УНИАН).

«В этой связи мы можем выразить только: «а» - свое несогласие с подобной позицией, и «б» - свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави», - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались 72.

В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести ее войска с оккупированной украинской территории Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Также высказана серьезная обеспокоенность милитаризацией Крыма Российской Федерацией как государством-оккупантом.

Кроме того, выражается «серьезная обеспокоенность опасным обострением напряженности и неоправданным применением силы Российской Федерацией против Украины, в том числе против трех судов Военно-морских судов Вооруженных сил Украины 25 ноября 2018 года в Черном море». Страны - подписанты резолюции призвали РФ безусловно и немедленно освободить корабли, экипажи и технику.