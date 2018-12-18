Россия всячески пыталась сорвать принятие резолюции ГА ООН по милитаризации Крыма

Принятая резолюция - это элемент стратегии политико-дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта.

Россия пыталась помешать принятию Генеральной ассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма и попытки эти были "беспрецедентными".

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

"Потуги воспрепятствовать принятию резолюции были беспрецедентными. Иностранные послы жаловались, что российская дипломатия выкручивала им руки, ноги и головы, но что-то не клеилось", - написал он.

По словам Николенко, когда Москва осознала, что документ все-таки пройдет, российские дипломаты прибегли к "шагу отчаяния".

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"Не от себя напрямую, а через спины таких же лидеров в сфере соблюдения Устава ООН и защиты прав человека – Ирана, Сирии, КНДР, Никарагуа и Венесуэлы - внесли поправки в текст, которые в итоге проголосованы не были. Смысла они не имели ни по форме, ни по содержанию. Примечательно, что впоследствии от этой токсичной команды отмежевалась даже Северная Корея, которая была первоначальным соавтором этой авантюры", - отметил спикер.

Николенко отмечает важное значение принятой резолюции для Украины. По его словам, это элемент стратегии политико-дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта.

"Как и ранее одобренные крымские резолюции, она будет использоваться в нынешних мероприятиях по привлечению Москвы к ответственности, на ее основе будут строиться и другие шаги. Главное понимать, что сами по себе тексты резолюций не пишутся, государства сами по себе голосовать в их поддержку не соглашаются, а на пути к стабилизации ситуации лежат геополитические расстройства бывшей империи", - написал Николенко.

Как сообщал УНИАН, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести войска из Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Также в резолюции высказано призыв к России прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном и Азовском морях.