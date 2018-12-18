Девятый украинский моряк назвал себя военнопленным и отказался давать показания россиянам

От дачи показаний российскому "следствию" украинский моряк отказался.

Комендор-сигнальщик, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов заявил российским силовикам, что он является военнопленным и показаний давать не будет.

Об этом адвокат Николай Полозов написал на странице в Facebook.

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"Военнопленного украинского моряка Сергея Цыбизова посетил адвокат нашей команды защиты военнопленных украинских моряков Сергей Новиков. Сергей Цыбизов заявил следователю, что считает себя военнопленным. Он стал девятым моряком, кто заявил о себе как о военнопленном под протокол", - рассказал Полозов.

"До начала следственных действий адвокату была предоставлена возможность для общения с Сергеем Цыбизовым. Настроение у него бодрое, он не подавлен. Содержат его в двухместной камере с человеком по имени Дмитрий. Они практически не общаются", - добавил адвокат.

Полозов отметил, что от дачи показаний российскому "следствию" украинский моряк отказался.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".