Все сказанное пленными моряками до предоставления адвокатов не имеет юридического смысла – адвокат

Адвокат отметил, что моряков пытались дезинформировать после того, как их захватили.

Все, что было сказано военнопленными моряками до того, как к ним пришел адвокат и начал с ними работать - не имеет никакого ни юридического, ни политического смысла.

Об этом во время пресс-конференции сообщил адвокат Николай Полозов, передает "Прямой".

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"После захвата военнопленных моряков по отношению к некоторым из них сотрудники ФСБ сняли видео, где моряки, очевидно, читают текст который им предоставили. На тот момент у них не было даже адвокатской помощи. И даже по российским законам все, что было ими сказано в тот момент, не должно приниматься в суде как доказательство, если этот суд состоится", - сказал он.

Полозов отметил, что моряков пытались дезинформировать после того, как их захватили.

"Приходили к ним разные люди в форме, без формы - давали подписывать какие-то бумаги, записывали на видео какие-то обращения от них. Все это не имеет никакой юридической силы. С того момента, как к военнопленному моряку зашел адвокат из нашей команды, с этого момента его показания и его заявления имеют силу и будут оцениваться не только российским следствием, а и Украиной и международным сообществом. И будет складываться в рамках общей стратегии. Все, что было ими сказано до того, как к ним пришел наш адвокат и начал с ними работать - не имеет никакого ни юридического, ни политического смысла", - добавил Полозов.