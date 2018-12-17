ФСБ пытается посеять раздор среди пленных украинских моряков - адвокаты

Только Россия не признает этот акт, что украинские моряки согласно Женевской конвенции являются военнопленными и считает их обычными уголовниками.

Российская ФСБ пытается посеять раздор среди украинских пленных моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявили адвокаты пленных украинских моряков.

В частности, адвокат Николай Полозов, который является старшим группы из 34 адвокатов, защищающих украинских моряков, отметил, что в течение текущей недели защитники посетили 11 военнопленных моряков. 8 из них в ходе следственных действий под протокол заявили, что они считают себя военнопленными, и это отражает общую стратегическую позицию защитников моряков.

Также он добавил, что военнопленными их считает не только Украина и их адвокаты, но и международное сообщество.

«И только российские власти считают их уголовными преступниками», - сказал Полозов.

Также он добавил, что согласно нормам Женевской конвенции они являются военнопленными несмотря даже на то, что Россия и Украина не находятся в юридическом смысле в состоянии войны, потому что Женевская конвенция признает пленными тех комбатантов, которые были взяты в плен страной, которая не находится в состоянии войны с другой страной, к вооруженным силам которой принадлежат пленные.

Также он добавил, что в РФ международные договоры в том числе и Женевская конвенция имеют высшую силу чем национальное законодательства, однако Россия все равно игнорирует это.

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Также он добавил, что до Нового года согласно графику следственных действий все адвокаты встретятся со своими клиентами.

«И у меня нет никаких сомнений, что и остальные украинские моряки признают себя военнопленными и не будут признавать уголовными преступниками», - отметил адвокат.

Также он добавил, что Россия нарушает их права как военнопленных, так как их нельзя содержать в следственных изоляторах, нельзя судить обычными судами, нельзя разделять, к ним нужно допускать представителей международных организаций, в частности Красный крест, но все это не соблюдается российскими властями .

Также он добавил, что всем украинским морякам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 24 января. Однако есть большая вероятность того, что мера пресечения будет продлена и поэтому вряд ли российские власти будут выходить на быстрое принятие политических решений, а моряки будут продолжать находиться в следственном изоляторе.

«Только действуя в рамках единой стратегии, сохраняя общую позицию, у моряков есть все шансы выйти на свободу благодаря тому политическому решению, которое кремль неизбежно примет. Содержать 24 военнопленных политически уже дорого, особенно учитывая позицию цивилизованного мира, позицию Украины. Поэтому разумеется, что следствие будет пытаться между собой моряков поссорить, растянуть по разным углам и команда адвокатов постарается этого не допустить», - сказал Полозов.

В свою очередь, другой адвокат моряков Илья Новиков также заявил, что российские власти обязаны признать украинских моряков военнопленными и добавил, что на данный момент адвокаты не будут разглашать свою стратегию для того, чтобы не навредить защите украинских моряков.