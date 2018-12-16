Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию о милитаризации Россией Черного и Азовского морей – Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Генеральная ассамблея ООН 17 декабря рассмотрит проект резолюции ООН относительно милитаризации Черного и Азовского морей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве.
«17 мая в Генассамблее ООН будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей», - сказал президент.
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Порошенко отметил, что Украина инициировала этот процесс.
«По состоянию на настоящее время уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции», - добавил президент.
Глава государства выразил надежду, что этот документ будет принят.
Как сообщал УНИАН, Генассамблея ООН в декабре этого года должна рассмотреть и одобрить две отдельные резолюции о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.