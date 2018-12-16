Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию о милитаризации Россией Черного и Азовского морей – Порошенко

Глава государства сообщил, что уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Генеральная ассамблея ООН 17 декабря рассмотрит проект резолюции ООН относительно милитаризации Черного и Азовского морей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«17 мая в Генассамблее ООН будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей», - сказал президент.

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Порошенко отметил, что Украина инициировала этот процесс.

«По состоянию на настоящее время уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции», - добавил президент.

Глава государства выразил надежду, что этот документ будет принят.

Как сообщал УНИАН, Генассамблея ООН в декабре этого года должна рассмотреть и одобрить две отдельные резолюции о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.