В Брюсселе завтра состоится заседание Комиссии Украина-НАТО

Участники заседания должны обсудить нынешний прогресс Украины в процессе проведения реформ.

Во вторник, 18 декабря, состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей стран-членов Альянса и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

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"Во вторник, 18 декабря 2018 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе", - говорится в сообщении.

Вице-премьер также посетит заседание Комиссии Украина-НАТО.

По итогам заседания не планируется подходов к представителям СМИ.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что это заседание пройдет 17 декабря. Комиссия Украина-НАТО должно обсудить нынешний прогресс Украины в процессе проведения реформ.