Тимошенко говорит, что сломала плохую тенденцию

Позитивные тенденции в развитии экономики свидетельствуют о начале системных реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Мы сейчас объединили три серьезные позитивные динамики – во-первых, мы существенно повысили реальные доходы граждан, во-вторых, мы переломили плохую тенденцию и получили рост внутреннего валового продукта и, в-третьих - мы с вами системно месяц за месяцем сокращаем инфляцию. Когда все эти три составляющие объединены, это говорит о здоровом развитии экономики, о росте доходов граждан, которые не противоречат развитию экономики, то есть, можно сказать, что на макроэкономическом уровне наша политика выглядит абсолютно позитивно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что в январе-феврале 2008 года рост ВВП составил 5,8% против 4,9% в январе-феврале 2007 года. При этом Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на увеличение объема производства продукции машиностроения – на 34,9%.

«Это прекрасный показатель, которые дает нам ощущение того, что мы неплохо выглядим не только в сырьевой отрасли, а все-таки машиностроение - это конечный продукт, и это дает нам ощущение, что мы работаем в структурных реформах и в системном преобразовании экономики», - считает глава правительства.