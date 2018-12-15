Новый глава единой поместной православной церкви в Украине выступил с первым словом

Предстоятель единой поместной православной церкви в Украине Епифаний отметил, что «двери» поместной церкви открыты для всех.

Предстоятель единой поместной православной церкви в Украине Епифаний призвал всех архиереев участвовать в поместной православной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Софийской площади перед верующими после Объединительного собора.

"Убежден, что поместная православная церковь единая и признанная, верой и правдой будет служить своему украинскому народу, молиться и вести его путем спасения", - подчеркнул Епифаний.

"А также я бы хотел призвать всех наших собратьев архиереев, всех верующих в новосозданную единую украинскую православную церковь", - добавил Епифаний.

По его словам, «двери» единой поместной православной церкви открыты для всех.

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«Мы призываем всех к единению. Мы призываем быть в этой признанной единой поместной украинской церкви», - отметил Епифаний.

"Сегодня действительно историческое событие. Мы сумели объединить три ветви украинского православия в единую поместную православную церковь, помня слова Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, чтобы все были едины", - заявил митрополит.

"Мы при осуществлении почти каждого богослужения молимся за соединение всех. Господь услышал наши просьбы и предоставил нам это долгожданное единство. Мы смогли с вами совместно преодолеть в себе различные искушения, преодолеть разногласия и объединиться в единую церковь", - сказал он.

Митрополит Епифаний поблагодарил всех присутствующих на Софийской площади, которые "стали участниками этого исторического события".

"Вы здесь молились, а мы там чувствовали по-особенному эту молитвенную поддержку. Когда мы двигались по улице, мы слышали ваши голоса поддержки. И это настолько нас вдохновляло, что мы преодолели те все препятствия, которые были на этом нелегком пути. Мы сумели засвидетельствовать, что мы можем объединиться, мы можем объединиться и мы можем создать в Украине единую поместную православную церковь нашими совместными усилиями", - заявил митрополит Епифаний.

Также он отметил, что необходимо выразить искреннюю благодарность Вселенскому Патриарху Варфоломею, который "сделал такой решительный шаг по признанию автокефалии Украинской православной церкви". В этот момент верующие начали произносить многократно в унисон "Слава!".

Кроме того, предстоятель единой поместной православной церкви поблагодарил за усилия президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

По информации пресс-секретаря УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.