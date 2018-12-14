Американцы не понимают, зачем договариваться с экономически более слабой Россией – политолог

Путин постоянно повышает ставки, потому что у него единственный аргумент - это не экономика.

Президенту РФ Владимиру Путину нечего противопоставить США, кроме ядерного оружия. Читайте такжеАмериканский дипломат назвал "большую слабость" Путина Об этом в эфире “Прямого” сообщил политолог Алексей Голобуцкий. “Америка не конкурирует с Россией. Для чего Путин это делает? Он хочет вернуть Советский Союз, но это была вторая экономика мира после американской. Российская экономика сейчас — это 1/8 мировой экономики. Американцы, как прагматики, не понимают: как можно договариваться-то с кем-то, кто не играет никакой роли. Путин постоянно повышает ставки, потому что единственный у него аргумент — это не экономика. У него последний аргумент — ядерное оружие”, - говорит Голобуцкий.

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