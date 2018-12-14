В Пентагоне рассказали о визите командующего ВМС Украины

Помимо атаки РФ в Керченском проливе, Украина и США обсудят двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и воплощение новой стратегии ВМС Украины.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко прибыл в Вашингтон, где у него запланированы встречи с представителями Минобороны США, в частности, с главнокомандующим ВМС США Джоном Ричардсоном.

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Об этом сообщает "Голос Америки". Речь на переговорах пойдет об агрессии Российской Федерации против группы кораблей Военно-Морских сил Украины. В частности, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет знать, предупреждала ли Украина Россию перед тем, как двинула корабли к Керченскому проливу.

Помимо инцидента, Украина и США обсудят двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и воплощение новой стратегии ВМС Украины.

"Правительство США тесно работает с союзниками и партнерами в Европе и мире, чтобы поддержать стремление Украины к дипломатическому и мирному решению агрессии России, включая недавнее неспровоцированное нападение на украинские корабли в Черном море.

Лидеры Минобороны США подтвердят поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые включают и территориальные воды, и право украинских кораблей пользоваться международными морскими путями. Как указано в Крымской декларации правительства США, Соединенные Штаты отвергают попытку аннексии Крыма Россией", - сообщили в пресс-службе Минобороны США.