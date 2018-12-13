Страны ЕС призывают Россию немедленно освободить захваченных в плен украинских моряков – Туск

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза также призывают Россию не блокировать судоходство в Керченском проливе.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза призывают власти Российской Федерации немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков и суда.

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сообщил в Twitter.

"Европейский Совет требует безотлагательно освободить всех задержанных украинских моряков, вернуть суда и сделать свободным прохождения всех судов через Керченский пролив", - отметил Туск.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".