Денисова просит генсека Совета Европы помочь ей попасть к захваченным оккупантами морякам

Омбудсмен заявила, что не имеет возможности посетить захваченных Россией украинских моряков неподалёку от Керченского пролива.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда помочь ей посетить украинских военнопленных, содержащихся в следственных изоляторах «Матросская тишина» и «Лефортово» в Москве.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook по итогам встречи с представителями офиса СЕ в Украине, в частности с Холвардом Горсетом, руководителем департамента, который занимается вопросами борьбы с дискриминацией.

Читайте такжеАдвокат пообещал на днях раскрыть подробности дела украинских пленных моряков

Денисова заявила, что довела до сведения своих собеседников текущую ситуацию с украинскими военнопленными, которых захватили российские военные вследствие акта неприкрытой агрессии в Керченском проливе и которых сейчас незаконно удерживают в двух СИЗО Москвы: «Лефортово» и «Матросская тишина».

«В очередной раз подчеркнула, что наших моряков судили ничтожным судом в Крыму, что на них оказывают огромное давление, а информацию о состоянии трёх раненых нельзя считать полной, потому что во время посещения украинского консула они были забинтованы», - заявила она.

«Отметила, что сама пока не могу попасть к нашим ребятам, потому что нет соответствующего решения со стороны РФ. Во время встречи я попросила своих визави обратиться к Генеральному секретарю Совета Европы, чтобы он помог мне попасть в Москву и посетить наших моряков. Господин Горсет сказал, что доложит генсеку Совета Европы о необходимости омбудсмену Украины попасть к украинским военнопленным», - подчеркнула Денисова.

Также она «попросила помощи в вопросе возможности предоставления Уполномоченному по правам человека права законодательной инициативы».