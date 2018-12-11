Денисова просит генсека Совета Европы помочь ей попасть к захваченным оккупантами морякам
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда помочь ей посетить украинских военнопленных, содержащихся в следственных изоляторах «Матросская тишина» и «Лефортово» в Москве.
Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook по итогам встречи с представителями офиса СЕ в Украине, в частности с Холвардом Горсетом, руководителем департамента, который занимается вопросами борьбы с дискриминацией.
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Денисова заявила, что довела до сведения своих собеседников текущую ситуацию с украинскими военнопленными, которых захватили российские военные вследствие акта неприкрытой агрессии в Керченском проливе и которых сейчас незаконно удерживают в двух СИЗО Москвы: «Лефортово» и «Матросская тишина».
«В очередной раз подчеркнула, что наших моряков судили ничтожным судом в Крыму, что на них оказывают огромное давление, а информацию о состоянии трёх раненых нельзя считать полной, потому что во время посещения украинского консула они были забинтованы», - заявила она.
«Отметила, что сама пока не могу попасть к нашим ребятам, потому что нет соответствующего решения со стороны РФ. Во время встречи я попросила своих визави обратиться к Генеральному секретарю Совета Европы, чтобы он помог мне попасть в Москву и посетить наших моряков. Господин Горсет сказал, что доложит генсеку Совета Европы о необходимости омбудсмену Украины попасть к украинским военнопленным», - подчеркнула Денисова.
Также она «попросила помощи в вопросе возможности предоставления Уполномоченному по правам человека права законодательной инициативы».