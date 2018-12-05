Савченко снова объявила голодовку

Напомним, только неделю назад нардепу делали операцию.

Нардеп Надежда Савченко, которая обвиняется в государственной измене, объявила сухую голодовку.

Об этом говорится в сообщении на странице депутата в Facebook.

«Следователи СБ(У) шантажируют и давят на народного депутата, председателя ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы немедленно начать рассмотрение дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, обновить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины», - говорится в сообщении.

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В связи с этим Савченко объявила сухую голодовку «до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства».

Напомним, Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захват государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и высмеять ее.

С момента задержания она находится в СИЗО. Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.