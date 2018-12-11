Сейм Литвы призывает ввести новые санкции и отключить РФ от SWIFT

Также литовские депутаты призывают помочь Украине подготовиться к 2027 году для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Сейм Литвы призывает международное сообщество ввести новые санкции и отключить Российскую Федерацию от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT).

Как говорится в сообщении на сайте литовского Сейма, соответствующую резолюцию поддержали 79 депутатов, двое воздержались, и никто не голосовал против.

В частности, в документе определены три требования, среди которых выражается срочная необходимость передачи контроля над Керченским проливом Организации Объединенных Наций и передача контроля над оккупированными Россией территориями в Украине миротворческой миссии ООН.

Читайте такжеАгрессия РФ и борьба с коррупцией: Европарламент готовится принять резолюцию по Украине

Также литовские депутаты призывают Россию освободить всех украинских политических заключенных и военнопленных.

«Если Россия не обеспечит выполнения в ближайшее время или выступит против этих решений, предлагается ввести всеобъемлющие санкции, в том числе на российский газовый, нефтяной и финансовый секторы, и в частности исключение ее из системы SWIFT», - говорится в резолюции.

Кроме того, в Сейме поддерживают усиление присутствия НАТО в Черном море и призывают ЕС и Альянс расширить и изменить санкции против России. Вместе с тем, они призывают ЕС и НАТО усилить взаимодействие с Украиной путем укрепления её оборонного потенциала, содействия реализации реформ и обеспечить, чтобы Украина к 2027 году была должным образом готовой начать переговоры о вступлении в ЕС.