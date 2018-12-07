Россия имеет опасное число кораблей в Черном море и это может угрожать НАТО - Порошенко

Президент акцентировал внимание и на значительное присутствие России в Балтийском море.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия имеет опасное количество кораблей в Черном море, что может угрожать странам - членам НАТО.

Об этом глава государства заявил в своей статье The New York Times, сообщает его пресс-служба.

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«Эти последние события непосредственно влияют на безопасность всего НАТО. В настоящее время Россия имеет угрожающее количество морских кораблей в Черном море, что означает, что это может угрожать членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только началом», - написал президент.

Порошенко акцентировал внимание и на значительном присутствии России в Балтийском море.

«Недавно российские бойцы были перехвачены не в первый раз над Балтийским регионом и не подали плана полетов. Кто может гарантировать, что это не репетиция патрулирования над пресловутым газопроводом «Северный поток-2», который строится Россией через Балтийское море, чтобы бросить вызов Европе?» - подчеркнул президент Украины.